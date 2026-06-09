Jonathan Bailey meldet sich nach seiner Schauspielpause mit emotionalen Worten und einem neuen Film zurück. Auch in einer neuen Werbekampagne steht er im Mittelpunkt.

Er ist Hollywoods neuer Superstar, Vorbild für eine ganze Generation und Werbegesicht für bekannte Marken wie Martini: Jonathan Bailey (38) nutzt seinen Ruhm längst nicht nur für die eigene Karriere. Der Schauspieler gilt als eine der einflussreichsten Persönlichkeiten der LGBTQ+-Community. Der Schlüssel zu seinem Erfolg: Er ist sich selbst treu geblieben. Genau darüber sprach der 38-Jährige vor Kurzem mit Pop-Legende Elton John (79).

Die beiden Stars trafen bei der ersten Verleihung der "Elton John Impact Awards" aufeinander, bei der Bailey geehrt wurde. "Mir waren die Möglichkeiten und Grenzen queerer Schauspieler sehr wohl bewusst", sagte Bailey laut "The Hollywood Reporter". "Ich glaube, als ich Anfang zwanzig war, war mir definitiv klar, dass es ein Hindernis sein würde, schwul zu sein."

Mit der Zeit sei ihm jedoch bewusst geworden, dass er nur als er selbst weiterkommen könne und keine Kompromisse eingehen durfte: "Ich wollte auf keinen Fall darauf verzichten, die Hand meines Freundes auf der Straße zu halten, und das war etwas, das ich instinktiv sehr stark empfand", erklärte der Filmstar.

Neues Projekt nach der Schauspielpause

Um sich seinem Shameless Fund, eine Wohltätigkeitsorganisation, die sich für die LGBTQ+-Community einsetzt, zu widmen, hatte Jonathan Bailey zuletzt sogar eine Schauspielpause eingelegt. Dem "GQ"-Magazin sagte er im September, dass er sich in seiner Auszeit ganz auf seine Charity-Arbeit konzentrieren wolle.

Diese Pause scheint jetzt vorbei zu sein: Der britische Star kehrt mit einer neuen Hauptrolle vor die Kamera zurück. Laut "Variety" arbeitet er gemeinsam mit Oscarpreisträgerin Natalie Portman (44) an "Pumping Black", einem Psychothriller, der in der hart umkämpften und gnadenlosen Welt des Profi-Radsports spielt. Bailey dürfte die Vorbereitung darauf nicht allzu schwergefallen sein. Er hält sich auch im wahren Leben auf dem Rad fit und war schon bei Triathlon-Wettbewerben am Start. Im Jahr 2018 wanderte er zum Everest-Basislager in Nepal. Mit "Pumping Black" erkundet Bailey nun die düstere Seite des Extremsports.

Jonathan Bailey wird zum Zuschauermagnet

Mit "Jurassic World: Die Wiedergeburt" und "Wicked" hat Jonathan Bailey auch auf der großen Leinwand den Sprung zum Zuschauermagneten geschafft. Seinen internationalen Durchbruch feierte er als Viscount Anthony Bridgerton in der Netflix-Erfolgsserie "Bridgerton". Damit wurde der Schauspieler, der schon seit seiner Kindheit auf der Bühne steht, vom gefeierten Theaterstar zum Hollywood-Liebling und Frauenschwarm.

Auch Auszeichnungen und Ehrungen blieben nicht aus: Bailey hat bereits einen Laurence Olivier Award und einen Critics' Choice Television Award gewonnen. Das "Time"-Magazin nahm ihn in seine "100 Next"-Liste der einflussreichsten aufstrebenden Persönlichkeiten der Welt auf, 2025 kürte ihn das "People"-Magazin zum "Sexiest Man Alive".

Jonathan Bailey erkundet das italienische Lebensgefühl

Auch bekannte Marken wie Emporio Armani, Omega, Burberry oder das Brillenlabel Cubitts setzen auf ihn als Werbebotschafter. Aktuell schlüpft Bailey für die italienische Aperitivo-Marke Martini in einem Kurzfilm in die Rolle des "Martini Man". Darin erkundet er Lebensgefühl, Eleganz und Spontaneität Italiens und feiert sie mit einem Bianco Spritz.

Zu feiern dürfte Jonathan Bailey auch in Zukunft noch einiges haben: als wandelbarer Schauspieler vor der Kamera und als Star, der seine Bekanntheit nutzt, ohne sich dabei selbst zu verlieren.