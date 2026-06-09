Jonathan Bailey meldet sich nach seiner Schauspielpause mit emotionalen Worten und einem neuen Film zurück. Auch in einer neuen Werbekampagne steht er im Mittelpunkt.
Er ist Hollywoods neuer Superstar, Vorbild für eine ganze Generation und Werbegesicht für bekannte Marken wie Martini: Jonathan Bailey (38) nutzt seinen Ruhm längst nicht nur für die eigene Karriere. Der Schauspieler gilt als eine der einflussreichsten Persönlichkeiten der LGBTQ+-Community. Der Schlüssel zu seinem Erfolg: Er ist sich selbst treu geblieben. Genau darüber sprach der 38-Jährige vor Kurzem mit Pop-Legende Elton John (79).