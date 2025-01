Die Macherinnen und Macher der Einrichtungen in Gerlingen und Korntal-Münchingen haben in Summe mehr als 800 Kurse zusammengestellt.

Die Volkshochschulen Gerlingen und Korntal-Münchingen stehen in den Startlöchern mit ihren Programmen für das Frühling-Sommer-Semester. Es startet hier wie da am 17. Februar.

Bei den Gerlingern, deren Programmheft mit mehr als 500 Kursen am 13. Januar erscheint, lautet das Motto „Gemeinsam Zukunft gestalten“. Die VHS widme sich „einem der drängendsten Themen unserer Zeit“, sagt der Leiter Markus Fink und meint damit: die Nachhaltigkeit. „Die Herausforderungen unserer Gegenwart erfordern gemeinsames Handeln und frische Ideen, um eine lebenswerte Zukunft zu sichern“, sagt Markus Fink weiter. Mit einem vielfältigen Programm beleuchte die Volkshochschule ökologische, soziale und wirtschaftliche Aspekte der Nachhaltigkeit und gebe praktische Anregungen für den Alltag.

Progressive Muskelentspannung, Line Dance, Elternforum

Zum Semesterstart ist am 8. März die erste Kleidertauschparty an der VHS. Ungetragene Kleidung anbieten statt wegwerfen, so der Gedanke. Außerdem findet auch ein Stadtspaziergang mit der Klimaschutzmanagerin der Stadt Gerlingen statt, am 6. Mai. Er ist ein laut Fink weiterer Höhepunkt. Um jede Zielgruppe abzuholen, setzt die VHS auf Themen wie progressive Muskelentspannung über Line Dance bis zu einem Elternforum. Auch gibt es Exkursionen zu Rapunzel Naturkost oder Schell Schokolade.

Fast zeitgleich, am 14. Januar, bringt die Einrichtung in Korntal-Münchingen ihr Programm raus. Mit dem Schwerpunkt „Orte“. Denn die seien mehr als geografische Koordinaten, begründet die Leiterin Cornelie Class-Hähnel dies. 20 der 315 Veranstaltungen würden dieses Thema entfalten. An Orten, wo Politik gemacht wird, wie im EU-Parlament in Straßburg, an Orten, die Geschichte erzählen, wie der Wasserspeicher im Kanonenweg in Stuttgart, an Orten, die Emotionen auslösen, wie das Krematorium auf dem Stuttgarter Pragfriedhof.

Immer mehr Menschen melden sich an

Abgesehen davon geht es nächstes Semester um 500 Jahre Bauernkriege, die USA-Küche, Verbraucherthemen wie das neue Gebäudeenergiegesetz, die Filzwerkstatt und Acrylmalen am Wochenende.

Der Blick auf die Zahlen bestätigt die VHS in ihrem Tun: Verglichen mit dem Jahr 2023 mit 4912 Teilnehmenden stieg deren Zahl voriges Jahr weiter leicht, auf 5075. Auch, dass die VHS die Suchmaschinenoptimierung – um im Internet in Suchmaschinen besser gefunden zu werden – jetzt konsequenter im Blick habe, habe sich schon ausgewirkt: „Seitdem wir das seit Oktober machen, sind die Zugriffszahlen deutlich gestiegen“, berichtet Cornelie Class-Hähnel. Damit auch nach Abschluss des Semesters die VHS in den Suchmaschinen als professionelle Anbieterin angezeigt wird, gehe man schrittweise zu einer ganzjährigen flexiblen Planung über: „Beginnende Kurse stehen damit früher zur Buchung frei.“ Zudem werde der Internetauftritt optimiert.

Nach wie vor fehlen Dozenten

Nichtsdestotrotz, etwas mehr als jeder fünfte Kurs fällt aus. Einen erheblichen Anteil daran hätten nach wie vor fehlende Lehrkräfte. Andererseits „sehen wir noch Entwicklungspotenzial“, sagt Cornelie Class-Hähnel: Die Belegungen gerade der Kurse im Fachbereich Gesundheit seien sehr gut, viele Kurse ausgebucht. „Wir hätten noch Kapazitäten, bloß leider keine Räume beziehungsweise freie Zeitfenster.“

Hier gibt es das neue VHS-Programm

Gerlingen

Das neue Programm erscheint an diesem Montag, 13. Januar, um 9 Uhr. Im Internet gibt es die Broschüre zum Download sowie die Möglichkeit zur Kursanmeldung auf der Seite: www.vhs-gerlingen.de. Gedruckt liegt das Programm in der VHS in der Schulstraße und in vielen Geschäften sowie Praxen.

Korntal-Münchingen

Das neue Programm erscheint an diesem Dienstag, 14. Januar, um 8.30 Uhr. Im Internet gibt es die Broschüre zum Download sowie die Möglichkeit zur Kursanmeldung auf der Seite: vhs-korntal-muenchingen.de. Die gedruckte Version ist in der VHS in Korntal in der Johannes-Daur-Straße erhältlich, außerdem in Rathäusern, Büchereien und Buchhandlungen, in Apotheken und Banken.