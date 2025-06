Neue Produkte noch diese Woche: As Ever: Herzogin Meghan kündigt Überraschungen an

"As Ever": Herzogin Meghan kündigt Überraschungen an

Die Pause scheint vorbei zu sein: Herzogin Meghan verspricht die Rückkehr ihrer "As Ever"-Produkte noch diese Woche. Auch für Überraschungen will Prinz Harrys Ehefrau dabei sorgen.











Herzogin Meghan (43) kündigt neue "As Ever"-Produkte an. In einer Mitteilung ihres Unternehmens heißt es: "Zunächst einmal ein aufrichtiges Dankeschön dafür, dass Sie das Debüt von As ever zu etwas ganz Besonderem gemacht haben. Wir haben geahnt, dass die Begeisterung groß sein würde, aber zu sehen, dass alles in weniger als einer Stunde ausverkauft war, war eine unglaubliche Überraschung."