Herzogin Meghan (43) hat am Freitag nicht nur neue Produkte ihrer Lifestyle-Marke "As ever" vorgestellt, sondern auch ihren ersten Ausflug in die Welt des Alkohols gewagt. Laut einer Pressemitteilung steht ihr eigener Rosé-Wein ab dem 1. Juli zum Verkauf.

Damit baut die ehemalige Schauspielerin ihre Marke weiter konsequent aus. "Mit sanften Noten von Steinfrüchten, dezenter Mineralität und einem anhaltenden Abgang ist diese maßgeschneiderte Mischung perfekt für sommerliche Unterhaltung", beschreibt das Unternehmen den Wein. Der Verkauf startet am 1. Juli.

Aprikosen-Aufstrich und Orangenblütenhonig

Doch auch jenseits des Weins hat sich bei "As ever" einiges getan. Zwei neue Produkte sind ab sofort verfügbar, wie auch auf Instagram zu sehen ist: ein Aprikosen-Aufstrich sowie ein Orangenblütenhonig. Der Aufstrich kostet 9 Dollar oder 14 Dollar in der Geschenkverpackung und verspricht "eine delikate Süße und sanfte Frische, die diese wunderschöne Steinfrucht strahlen lässt".

Der Honig schlägt mit 28 Dollar zu Buche und punktet laut Produktbeschreibung mit "einem wunderschönen goldenen Farbton, einem verlockenden Aroma, dezenten floralen Noten und subtilen Zitrus-Untertönen". Dazu kehren die Bestseller der ursprünglichen Kollektion zurück: die Kräutertees, Crêpe-Backmischung, Shortbread-Keksmischung und essbare Blütenstreusel.

Lernen aus dem April-Chaos

Der Weg zu "As ever" war nicht ohne Stolpersteine. Ursprünglich als "American Riviera Orchard" angekündigt, musste Meghan ihre Marke im Februar umbenennen. Ein Schritt, der ihr einige Kritik einbrachte. "Es gibt jede Menge Wendungen - sogar beim Namen. Ich habe es in Echtzeit herausgefunden", beschrieb sie in einem "People"-Interview ihren Weg zur Unternehmerin. "Ich schätze jeden, der mich unterstützt hat und mir die Gnade gegeben hat, Fehler zu machen."

Der erste "As ever"-Launch im April war schließlich ein spektakulärer Erfolg - und gleichzeitig eine logistische Herausforderung. In weniger als einer Stunde war alles ausverkauft, der limitierte Wildblütenhonig sogar binnen fünf Minuten. "Eine erstaunliche Überraschung", wie die Herzogin in einem Newsletter schrieb.