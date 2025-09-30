Neue Prioritäten im Leben: Michelle Pfeiffer verrät: Sie ist zum ersten Mal Großmutter geworden

In einem Podcast plauderte Schauspielerin Michelle Pfeiffer jetzt ein süßes Geheimnis aus: Sie ist erstmals Großmutter geworden. Die 67-Jährige schwärmt von ihrer neuen Rolle und wie diese ihre Sichtweise verändert hat.

Michelle Pfeiffer (67) hat ihren Auftritt bei "SmartLess" am Montag genutzt, um den Moderatoren Jason Bateman (56), Will Arnett (55) und Sean Hayes (55) eine besondere Neuigkeit mitzuteilen. Die Schauspielerin und ihr Ehemann David E. Kelley (69) sind erstmals Großeltern geworden.

"Es ist himmlisch" Während des Gesprächs über ihre Beziehung zur Schauspielerei deutete Pfeiffer an, dass eine kürzliche Veränderung in ihrem Leben ihre Perspektive verschoben habe. Nach einigem Herumdrucksen verriet sie schließlich ihr großes Geheimnis. "Ich habe weder die Zeit noch den Wunsch, so tief und so lange einzutauchen und dabei nicht präsent zu sein", erklärte die 67-Jährige über ihre Schauspieljobs. "Mir ist klar geworden, dass ich nur noch eine begrenzte Zeit habe und - ich verkünde das vielleicht gerade in dieser Show - dass ich letztes Jahr Großmutter geworden bin."

Während die Gastgeber gratulierten, fuhr sie fort: "Ich habe mich darüber sehr bedeckt gehalten, aber es ist einfach himmlisch. Es ist so schön. Und hätte ich gewusst, dass ich Großmutter werde, hätte ich nicht so viel Arbeit angenommen. Aber ich habe alles genossen und bin wirklich dankbar."

Die Oscar-nominierte Darstellerin teilte außerdem mit, dass die Hektik in ihrem Privat- und Berufsleben ihr ermöglicht habe, deutlich entspannter mit ihrer Schauspielarbeit umzugehen - und weniger über Details zu grübeln. "Ich bin so dankbar, weil ich die Schauspielerei liebe. Ich habe das nie verloren - tatsächlich genieße ich es jetzt wahrscheinlich mehr als je zuvor, weil ich entspannter damit umgehe", sagte Pfeiffer. "Ich habe nicht wirklich Zeit, über irgendetwas anderes nachzudenken als die anstehende Aufgabe."

Die Schauspielerin und der Filmproduzent David E. Kelley lernten sich 1993 auf einem Blind Date kennen. Noch im selben Jahr läuteten die Hochzeitsglocken. Die beiden haben zwei Kinder: Als Pfeiffer ihre Tochter Claudia Rose adoptierte, war sie erst wenige Monate mit Kelley liiert. Ein Jahr später kam dann der gemeinsame Sohn Henry zur Welt. Weitere Details zum Enkelkind gab die Schauspielerin nicht preis.