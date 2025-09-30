Neue Prioritäten im Leben: Michelle Pfeiffer verrät: Sie ist zum ersten Mal Großmutter geworden

In einem Podcast plauderte Schauspielerin Michelle Pfeiffer jetzt ein süßes Geheimnis aus: Sie ist erstmals Großmutter geworden. Die 67-Jährige schwärmt von ihrer neuen Rolle und wie diese ihre Sichtweise verändert hat.
Michelle Pfeiffer (67) hat ihren Auftritt bei "SmartLess" am Montag genutzt, um den Moderatoren Jason Bateman (56), Will Arnett (55) und Sean Hayes (55) eine besondere Neuigkeit mitzuteilen. Die Schauspielerin und ihr Ehemann David E. Kelley (69) sind erstmals Großeltern geworden.