Neue Preiskategorie: Emmys führen den Legacy Award ein

Die Emmy Awards bekommen eine neue Kategorie: den Legacy Award. Mit dem Preis will die Television Academy künftig Fernsehprogramme würdigen, die sich durch nachhaltige Bedeutung und besonderen kulturellen Einfluss auszeichnen.

Der wichtigste Fernsehpreis der USA schlägt ein neues Kapitel auf: Die Emmy Awards führen mit dem Legacy Award eine neue Sonderkategorie ein. Ausgezeichnet werden sollen künftig Fernsehformate, die das Medium über viele Jahre hinweg geprägt und kulturell Maßstäbe gesetzt haben. Es ist die bedeutendste inhaltliche Neuerung innerhalb der Emmy-Ehrungen seit fast zwei Jahrzehnten.

Langfristige Relevanz ausschlaggebend Für die neue Auszeichnung kommen Formate und Serien infrage, die durch ihren kulturellen Einfluss über Jahre hinweg relevant geblieben sind. Entscheidend ist dabei weniger der kurzfristige Erfolg als vielmehr die Fähigkeit, Generationen von Zuschauerinnen und Zuschauern zu prägen und zu begeistern.

Diese Kriterien müssen erfüllt werden

Genauere und greifbarere Anforderungen hat die Television Academy, Veranstalterin der Emmy-Awards, ebenfalls festgelegt. Für den Legacy Award kommen nur Sendungen infrage, die mindestens 60 Episoden umfassen und über fünf Staffeln hinweg ausgestrahlt wurden.

Das bislang als Governors Award Committee bekannte Gremium - künftig Special Awards Committee - wählt jedes Jahr die Kandidaten für den Legacy Award aus. Anschließend entscheidet das Board of Governors über die eingereichten Vorschläge. Vorschlagsberechtigt sind die Board-Mitglieder selbst, das Special Awards Committee sowie alle, die ihre Nominierung schriftlich bei der Organisation einreichen.

Noch offen ist, bei welcher der Emmy-Veranstaltungen der Legacy Award künftig überreicht wird. Im Gespräch sind die Hauptgala, die Creative Arts Emmys oder eine gesonderte Ehrung.

Favoriten gibt es schon

Als mögliche erste Anwärter nennt der "Hollywood Reporter" unter anderem die Sitcom "Will & Grace" sowie die Krankenhausserie "Grey's Anatomy". Auch die "Late Show" gilt als Kandidat. Die traditionsreiche Late-Night-Show, die über Jahrzehnte von David Letterman (78) geprägt wurde und aktuell von Stephen Colbert (61) moderiert wird, endet im Mai 2026.

Erste große Änderung seit 2007

Die Television Academy hatte zuletzt 2007 eine größere neue Auszeichnung eingeführt - die Television Academy Honors, mit denen Programme gewürdigt werden, die positiven sozialen Wandel angestoßen haben. Mit dem neuen Legacy Award fügt die Academy nun eine Kategorie hinzu.

Dabei öffnet sie den Auswahlprozess ausdrücklich auch für Vorschläge von außen: Wer seiner Lieblingsserie also den Weg zu einer weiteren Auszeichnung ebnen möchte, sollte eine Nominierung einreichen und sich direkt an die Television Academy wenden.