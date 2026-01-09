Neue Preiskategorie: Emmys führen den Legacy Award ein

Die Emmy Awards bekommen eine neue Kategorie: den Legacy Award. Mit dem Preis will die Television Academy künftig Fernsehprogramme würdigen, die sich durch nachhaltige Bedeutung und besonderen kulturellen Einfluss auszeichnen.
Der wichtigste Fernsehpreis der USA schlägt ein neues Kapitel auf: Die Emmy Awards führen mit dem Legacy Award eine neue Sonderkategorie ein. Ausgezeichnet werden sollen künftig Fernsehformate, die das Medium über viele Jahre hinweg geprägt und kulturell Maßstäbe gesetzt haben. Es ist die bedeutendste inhaltliche Neuerung innerhalb der Emmy-Ehrungen seit fast zwei Jahrzehnten.