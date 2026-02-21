Beruhigende Düfte, Leckerli-Stationen, App-Termine: Am Rotebühlplatz will ein Start-up den Tierarztbesuch neu erfinden – stressfrei für Tiere und Halter. Ein Praxis-Besuch.
Der erste Eindruck erinnert eher an ein Boutique-Hotel als an eine Tierarztpraxis. Es riecht nicht nach Hund, nichts wirkt steril. Stattdessen warme Holzwände, indirektes Licht, Grünpflanzen, ein aufgeräumter Empfang. Durch die breite Glasfront spiegelt sich der Stadttrubel am Rotebühlplatz – draußen Fahrräder, Lieferverkehr, Passanten; drinnen gedämpfte Stimmen und wartende Vierbeiner.