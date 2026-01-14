Neue Position: Regierung ernennt Migrationsbotschafter für Abschiebungen

1 Der FDP-Politiker Joachim Stamp hatte von der Ampel-Regierung den Auftrag, Migrationsabkommen mit Herkunftsstaaten abzuschließen, um Arbeitsmigration zu fördern und Abschiebungen zu erleichtern. (Archivfoto) Foto: Federico Gambarini/dpa

Der Diplomat Ludwig Jung soll für die Regierung künftig Abschiebungen vorantreiben. In der SPD wird hinter die Entscheidung aber ein Fragezeichen gesetzt.











Berlin - Die Bundesregierung hat einen Diplomaten zum "Migrationsbotschafter" ernannt, der sich vor allem um Abschiebungen und die Verlagerung von Asylverfahren in Drittstaaten kümmern soll. Ludwig Jung sei zuletzt beim Auswärtigen Amt tätig gewesen und werde seine neue Aufgabe im Bundesinnenministerium am kommenden Montag aufnehmen, sagte die Sprecherin des Ministeriums. Der Schwerpunkt seiner Arbeit werde darauf liegen, innovative Lösungen für die Rückführung von Menschen ohne Bleiberecht in Nicht-EU-Staaten umzusetzen.