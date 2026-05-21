Neue Porträts: Niederländische Königsfamilie strahlt bei frühsommerlichem Fototermin

Die niederländischen Royals haben sich gut gelaunt beim traditionellen Fotoshooting gezeigt. Die Familie von König Willem-Alexander posierte lächelnd für Gruppen- und Einzelporträts.
Das traditionelle Sommer-Fotoshooting der niederländischen Royals hat in diesem Jahr deutlich früher stattgefunden als gewohnt. Während der Palast die offiziellen Porträts 2025 im vergangenen Jahr noch Anfang Juli veröffentlichte, war es nun bereits im Mai so weit. König Willem-Alexander (59) und Königin Máxima (55) posierten gemeinsam mit ihren drei Töchtern Kronprinzessin Amalia (22), Prinzessin Alexia (20) und Prinzessin Ariane (19) vor der Kulisse des Landguts Clingendael.