Neue Porträts: Niederländische Königsfamilie strahlt bei frühsommerlichem Fototermin

Die niederländischen Royals haben sich gut gelaunt beim traditionellen Fotoshooting gezeigt. Die Familie von König Willem-Alexander posierte lächelnd für Gruppen- und Einzelporträts.

Das traditionelle Sommer-Fotoshooting der niederländischen Royals hat in diesem Jahr deutlich früher stattgefunden als gewohnt. Während der Palast die offiziellen Porträts 2025 im vergangenen Jahr noch Anfang Juli veröffentlichte, war es nun bereits im Mai so weit. König Willem-Alexander (59) und Königin Máxima (55) posierten gemeinsam mit ihren drei Töchtern Kronprinzessin Amalia (22), Prinzessin Alexia (20) und Prinzessin Ariane (19) vor der Kulisse des Landguts Clingendael.

Royals zeigen sich bestens gelaunt Die Fotos, die auch auf dem Instagram-Account des Königshauses veröffentlicht wurden, zeigen eine entspannte und lockere Atmosphäre während des Termins. Die Familie präsentiert sich dabei fast durchgehend lächelnd. Besonders das zweite Bild vermittelt eine ausgelassene Stimmung: Ariane lacht herzlich, auch Máxima und Alexia können sich ein Lachen nicht verkneifen.

Modisch sticht vor allem Königin Máxima mit einem roten Outfit aus Hose und kurzärmeliger Bluse hervor. Ihre Töchter tragen dagegen Pastellfarben und gedeckte Farbtöne. König Willem-Alexander zeigt sich in einem beigen Jackett, kombiniert mit blau-weiß gestreiftem Hemd und dunkelblauer Hose.

Liebevolle Szenen beim Shooting

Die drei Schwestern posierten wie üblich auch für Einzelporträts sowie ein gemeinsames Bild. Auf Letzterem wirken Amalia und Alexia ernster, während Ariane in die Kamera strahlt. Ein Video des Königshauses zeigt außerdem einen besonders herzlichen Moment: Máxima läuft mit Amalia und Ariane an der Hand durch den Park, gefolgt von Alexia und dem König, der einen Arm um seine Tochter gelegt hat.

Aufnahmen des Königspaars, des Königs und der Thronfolgerin sowie ein Foto von Maxima und ihren Töchtern komplettieren die frühsommerliche Fotoserie.