Kein lästiges Mülltrennen mehr in Weissach und Flacht

1 Ein Container für vier Arten Verpackungsmüll – das geht auf dem Pop-up-Wertstoffhof am Sportplatz Flacht. Foto: Simon Granville

Auf den neuen Pop-up-Wertstoffhöfen in Weissach und Flacht gibt es nur noch einen Container für Verpackungsmüll statt vier. Was steckt hinter diesem Pilotprojekt?











Die Parkbuchten am Sportplatz Flacht sind gut gefüllt. Doch nicht das Training der F-Jugend auf dem Rasen ist der Grund für den regen Besuch. Beladen mit Kisten, Kartons und Plastiksäcken wird zwischen dem Kofferraum und zwei orangefarbenen Containern gependelt. Der Pop-up-Wertstoffhof in Flacht hat an diesem Nachmittag geöffnet.