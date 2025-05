Neue Podcast-Folge: Wie viel Apple braucht Mercedes?

Apple hat eine neue Carplay-Version angekündigt. Wie Mercedes-Benz die Herausforderung sieht, hören Sie in „Was mich bewegt – der Automotive-Podcast“.











Die Anwendung nennt sich Apple Car Play Ultra – und der amerikanische IT-Konzern Apple dringt damit weiter in die Fahrzeugsoftware ein als in bisherigen Versionen. Was bedeutet das für die etablierten Autohersteller? Ist damit zu rechnen, dass der iPhone-Hersteller auf Dauer die zentralen Displays im Auto übernimmt? Oder können Mercedes und Co. mit eigenen Betriebssystemen dagegenhalten? Die neue Folge unseres Podcasts „Was mich bewegt“ befasst sich außerdem mit einer weiteren gravierenden Verschiebung im Automarkt. Erstmals hat der chinesische Hersteller BYD in Europa im April den amerikanischen Elektroautopionier Tesla bei den Neuzulassungen überholt. Mit dem Dolphin Surf bringt BYD demnächst einen kostengünstigen, dennoch technisch beachtlichen Kleinst-Stromer auf den Markt, den nicht nur Experten als echte Kampfansage an Volkswagen, Stellantis und Co. werten. Bis zum Ende des Jahrzehnts wollen die Chinesen jedes zweite Auto außerhalb des Heimatmarkts verkaufen, während dem einstigen Pionier der Branche, Tesla, auf den Märkten aktuell ziemlich die Luft ausgeht.