Neue Podcast-Folge: Welche Zukunft hat die deutsche Autoindustrie?

Bosch, ZF, Mercedes, Porsche, VW, Audi – die Liste von Unternehmen der Autoindustrie, die umfangreiche Stellenabbauprogramme angekündigt haben, ist lang. Die Entwicklung wird zwar durch durch aktuelle Konjunkturkrisen verstärkt, folgt aber einem längeren Trend, der unumkehrbar scheint. In der neuen Folge des Podcasts „Was mich bewegt“ kommen jedoch auch Gründe für Optimismus zur Sprache.

Zu Gast ist Manuel Kallweit, Volkswirt beim Verband der deutschen Autoindustrie (VDA). Er erklärt, wo Jobs wegfallen, neue hinzukommen und an welchen Stellschrauben zu drehen ist, um in der Transformation zu einer elektromobilen und durchdigitalisierten Industrie die Beschäftigten der Autoindustrie mitzunehmen.

Die aktuelle Folge von „Was mich bewegt – der Automotive-Podcast“

Die Podcast-Hosts

Pascal Nagel und Yannick Tiedemann haben das Ohr am Puls der deutschen Autoindustrie. Sie bilden als Chefredakteur und stellvertretender Chefredakteur die redaktionelle Führungsspitze der Fachmagazine „Automobil Produktion“ und „automotiveIT“, die wie unsere Zeitung zur Südwestdeutschen Medienholding (SWMH) gehören. Ihr Podcast „Was mich bewegt“ erscheint in der Regel einmal pro Woche – und ist unter anderem auf unserer Website abrufbar.

Pascal Nagel (links) und Yannick Tiedemann sind die Macher von „Was mich bewegt – der Automotive-Podcast“. Foto: Media-Manufaktur

Nagel und Tiedemann begleiten vor allem die Transformation der Automobilindustrie, schauen aber auch auf andere wichtige Entwicklungen in der Branche. Sie fragen: Wer sind die Menschen, die den Wandel treiben? Was bewegt sie, wie verstehen sie ihre Rolle in der Branche und welchen Karriereweg haben sie hinter sich? Egal ob neue Arbeitswelten, Future Mobility oder die smarte und flexible Produktion – die beiden diskutieren alles, was sie und die Branche bewegt!

