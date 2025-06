1 Rüstung und Roboter – in dieser Podcast-Folge geht es um zwei brandaktuelle Themen in der Autoindustrie. Foto: Media-Manufaktur

In „Was mich bewegt – der Automotive-Podcast“ geht es um das Interesse der Branche an Rüstungsproduktion und den Einsatz von humanoiden Robotern. Die neue Folge finden Sie hier.











Link kopiert



In Krisenzeiten suchen die Autohersteller nach neuen Geschäftsfeldern und nach mehr Effizienz in der Produktion. Dies zeigt sich in zwei Trends, die momentan in der Branche viel diskutiert werden. Stichworte: Rüstung und Roboter.