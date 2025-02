Neue Podcast-Folge: Porsche senkt die Boni – „gnädigerweise auch fürs Management“

In „Was mich bewegt – der Automotive-Podcast“ geht es um das Sparprogramm des Sportwagenherstellers und welche Auswirkungen eine CDU-geführte Bundesregierung auf die E-Mobilität in Deutschland haben könnte. Die neue Folge finden Sie hier.

Porsche hat vergangene Woche angekündigt, insgesamt 3900 Stellen bis 2029 zu streichen. Darunter befinden sich etwa 2000 befristete Verträge, die bereits bis Mitte dieses Jahres auslaufen werden. Die restlichen 1900 Stellen sollen durch Altersteilzeit und Abfindungen sozialverträglich abgebaut werden. Aufgrund der Wirtschaftslage und dem schleppenden Hochlauf der E-Mobilität, müsse Porsche diesen Weg einschlagen, erklärten Personalvorstand Andreas Haffner und Betriebsratschef Harald Buck im Gespräch mit unserer Zeitung. Neben dem Stellenabbau wird es auch für die Mitarbeiter einschnitte geben. Unter anderem verkündete Haffner, dass Porsche in diesem Jahr die Sonderzahlung deckeln werde. Wie geht es jetzt mit dem Traditionsunternehmen weiter? Und welche Auswirkungen hätte eine von Friedrich Merz (CDU) angeführte Bundesregierung auf den deutschen Kurs bei der E-Mobilität?

Ungeachtet diverser Sparpläne der deutschen Automobilhersteller hat die EU derweil nächste Schritte in Sachen künstlicher Intelligenz (KI) unternommen: Auf einem Pariser Gipfeltreffen haben sich Politik, Größen der europäischen Industrie sowie vielversprechende KI-Startups zur EU AI Champions Initiative zusammengeschlossen, um im globalen Wettrennen um smarte Algorithmen ein lauteres Wörtchen mitreden zu können. Doch reicht das? Und wie könnte ein erfolgreiches europäisches KI-Modell aussehen?

Lesen Sie auch

Die aktuelle Folge von „Was mich bewegt – der Automotive-Podcast“

Jetzt Newsletter abonnieren

Wir halten Sie jeden Donnerstag mit unserem Newsletter auf dem Laufenden. Hier können Sie den „Fahrzeugbrief“ kostenfrei abonnieren.

Die Podcast-Hosts

Pascal Nagel und Yannick Tiedemann haben das Ohr am Puls der deutschen Autoindustrie. Sie bilden als Chefredakteur und stellvertretender Chefredakteur die redaktionelle Führungsspitze der Fachmagazine „Automobil Produktion“ und „automotiveIT“, die wie unsere Zeitung zur Südwestdeutschen Medienholding (SWMH) gehören. Ihr Podcast „Was mich bewegt“ erscheint in der Regel einmal pro Woche – und ist unter anderem auf unserer Website abrufbar.

Pascal Nagel (links) und Yannick Tiedemann sind die Macher von „Was mich bewegt – der Automotive-Podcast“. Foto: Media-Manufaktur

Nagel und Tiedemann begleiten vor allem die Transformation der Automobilindustrie, schauen aber auch auf andere wichtige Entwicklungen in der Branche. Sie fragen: Wer sind die Menschen, die den Wandel treiben? Was bewegt sie, wie verstehen sie ihre Rolle in der Branche und welchen Karriereweg haben sie hinter sich? Egal ob neue Arbeitswelten, Future Mobility oder die smarte und flexible Produktion – die beiden diskutieren alles, was sie und die Branche bewegt!

Sie wollen noch mehr Informationen rund um die Autoindustrie erhalten? Unsere umfangreiche Berichterstattung rund um Hersteller und Zulieferer wie Mercedes, Porsche oder Bosch finden Sie gebündelt auf unserer Themenseite. Die wichtigsten Themen der Woche schicken wir Ihnen außerdem jeden Donnerstag gerne in unserem Newsletter „Fahrzeugbrief“ zu, den Sie hier kostenfrei abonnieren können.