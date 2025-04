Neue Podcast-Folge: Künstliche Intelligenz im Auto: Wo stehen Mercedes, BMW und VW?

1 Die Autos der Zukunft entwickeln sich immer mehr zu fahrenden Supercomputern. Foto: Media-Manufaktur

In „Was mich bewegt – der Automotive-Podcast“ geht es um die Autoshow in Shanghai – und wie die deutschen Autohersteller auch im chinesischen Markt punkten wollen. Die neue Folge finden Sie hier.











Link kopiert



Auf der Autoshow in Shanghai zeigt sich: Wer auf dem wichtigsten Automarkt der Welt bestehen will, muss vor allem mit künstlicher Intelligenz punkten. Auf der Messe in China zeigen zahlreichen heimischen Autohersteller, welche Innovationen sie im Köcher haben. Vor allem aber die deutschen Hersteller um Mercedes, BMW und VW wollen beweisen, dass sie auf dem immer noch wichtigsten Markt technologisch auf der Höhe sind.