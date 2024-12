Neue Podcast-Folge: Krisenjahr in der Autoindustrie

Ein turbulentes Jahr 2024 in der Automobilindustrie geht zu Ende. In „Was mich bewegt – der Automotive-Podcast“ werfen wir einen Blick zurück, auf die wichtigsten Geschehnisse, Trends und Entwicklungen.

Sparprogramm bei Mercedes-Benz, Krise bei Volkswagen,Stellenabbau bei deutschen Zulieferern, Strafzölle, Künstliche Intelligenz auf dem Vormarsch. Man kann nicht unbedingt behaupten, dass das Jahr 2024 ein langweiliges war. Zeit, einmal innezuhalten und die Geschehnisse und Trends 2024 zu beleuchten.

Unter anderem stand das Jahr unter dem Zeichen von mehr Frauen an den entscheidenden Hebeln in Automotive-Unternehmen, neuer Offenheit gegenüber Kollaborationen mit der Tech-Welt, der Erfahrungen zum Transformations-Alltag in den Automobilwerken und der Frage, wie es eigentlich mit Technologien wie der batterieelektrischen Mobilität oder dem autonomen Fahren weitergeht.

Die aktuelle Folge von „Was mich bewegt – der Automotive-Podcast“

Die Podcast-Hosts

Pascal Nagel und Yannick Tiedemann haben das Ohr am Puls der deutschen Autoindustrie. Sie bilden als Chefredakteur und stellvertretender Chefredakteur die redaktionelle Führungsspitze der Fachmagazine „Automobil Produktion“ und „automotiveIT“, die wie unsere Zeitung zur Südwestdeutschen Medienholding (SWMH) gehören. Ihr Podcast „Was mich bewegt“ erscheint in der Regel einmal pro Woche – und ist unter anderem auf unserer Website abrufbar.

Pascal Nagel (links) und Yannick Tiedemann sind die Macher von „Was mich bewegt – der Automotive-Podcast“. Foto: Media-Manufaktur

Nagel und Tiedemann begleiten vor allem die Transformation der Automobilindustrie, schauen aber auch auf andere wichtige Entwicklungen in der Branche. Sie fragen: Wer sind die Menschen, die den Wandel treiben? Was bewegt sie, wie verstehen sie ihre Rolle in der Branche und welchen Karriereweg haben sie hinter sich? Egal ob neue Arbeitswelten, Future Mobility oder die smarte und flexible Produktion – die beiden diskutieren alles, was sie und die Branche bewegt!

