Neue Podcast-Folge: Koalitionsvertrag steht – Was plant Schwarz-Rot für die Autoindustrie?

1 Darin sind sich Union und SPD einig: Die Automobil- und Zuliefererindustrie bleibt Schlüsselindustrie im Land. Foto: Media-Manufaktur

In „Was mich bewegt – der Automotive-Podcast“ geht es um die geplanten Maßnahmen der voraussichtlich neuen Bundesregierung mit Blick auf E-Mobilität und autonomen Fahren. Die neue Folge finden Sie hier.











Am 6. Mai ist Friedrich Merz endlich am Ziel: Dann wird der Unionspolitiker aller Voraussicht nach zum neuen Kanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt. Mit seiner „Arbeitskoalition“ aus CDU/CSU und SPD will er unter anderem die deutsche Wirtschaft wieder fit machen – auch und vor allem der Autoindustrie mit einigen Maßnahmen unter die Arme greifen.