Neue Podcast-Folge: Für Mercedes ist Sindelfingen der Fels in der Brandung

1 Sara Gielen arbeitete mehr als 20 Jahren bei Ford, bevor sie Werkleiterin bei Mercedes in Sindelfingen geworden ist. Foto: Media-Manufaktur

In „Was mich bewegt – der Automotive-Podcast“ ist Sara Gielen, Werkleiterin bei Mercedes in Sindelfingen zu Gast und spricht über ihre ersten Eindrücke am Stammwerk, ihren Führungsstil und die Bedeutung des Standorts. Die neue Folge finden Sie hier.











Das Mercedes-Benz-Werk in Sindelfingen feiert in diesem Jahr seinen 110. Geburtstag. Viel Tradition, die sich im Stammwerk des Automobilherstellers mit einem hohen Maß an Innovation vereint. Die Factory 56 etwa gilt als eine der modernsten Montagehallen in der Automobilindustrie und will in Sachen Digitalisierung und Automatisierung Maßstäbe setzen. Doch das Mercedes‘ Vorzeigewerk steht unter Druck: Im vergangenen Jahr wurde bekannt, dass die prestigereiche und margenstarke S-Klasse vom Zwei- in den Einschichtbetrieb wechselt.