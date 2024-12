Neue Podcast-Folge: Beim autonomen Fahren spielt Mercedes vorne mit – aber reicht das?

1 Joachim Mathes von Valeo spricht über Autonomes Fahren und die Chancen, die darin liegen. Foto: Media-Manufaktur

In „Was mich bewegt – der Automotive-Podcast“ geht es dieses Mal ums autonome Fahren, was die Mobilität auf den Kopf stellen wird. Joachim Mathes, vom Zulieferer Valeo sagt, wo Deutschland in der Selbstfahr-Revolution steht. Die neue Folge finden Sie hier.











Link kopiert



„Autonomes Fahren ist die Zukunft“, sagt Bundesverkehrsminister Volker Wissing. Sein Ministerium hat in der vergangenen Woche ein neues Strategiepapier vorgelegt, in dem steht, dass Deutschland jetzt kräftig in neue autonome Technologien unter anderem für den Nahverkehr investieren will. Deutschland soll zu einem weltweit führenden Innovationstandort dafür werden. Aber ist er das nicht schon?