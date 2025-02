Neue Podcast-Folge: Autoexperte: Verbrenner erlebt eine kleine Renaissance

1 Autowirtschaftsexperte Frank Schwope geht unter anderem der Frage nach, ob die Umweltprämie für E-Autos gut angelegte Steuergelder waren. Foto: Media-Manufaktur

In „Was mich bewegt – der Automotive-Podcast“ erklärt der Autowirtschaftsexperte Frank Schwope, warum sich die deutsche Autoindustrie trotz drohender Strafzölle nicht verrückt machen sollte. Die neue Folge finden Sie hier.











Mercedes, VW, BMW – einige deutsche Autohersteller haben in den vergangenen Jahren Rekordgewinne erzielt. Doch mittlerweile steckt die Automobilindustrie in der Krise. Zwar sendet die leicht positive Nachfrage bei Elektroautos im ersten Monat des Jahres positive Signale in die Branche, doch gleichzeitig hängt der erneut aufflammende Handelskrieg zwischen den USA, China und Europa wie ein Damoklesschwert über Herstellern und Zulieferern.