Neue Plattform für Austausch: Was soll das Gemeinsame Abwehrzentrum Hybrid bringen?

Bauschaum in Abgasrohren, Brandsatz im Paket, Cyberattacken? Wie das neue GAZ Hybrid dazu beitragen soll, Bedrohungen - vor allem aus Russland - schneller zu beantworten.
Berlin - Damit die Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern hybride Angriffe künftig besser kontern können, nimmt in Berlin ein Gemeinsames Zentrum zur Abwehr hybrider Bedrohungen die Arbeit auf. Das neue GAZ Hybrid soll helfen, Kampagnen und Attacken von Staaten wie Russland frühzeitig zu erkennen, um dann effektive Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Die wichtigsten Fragen und Antworten: