Neue Platte nach vier Jahren: Lizzo kündigt neues Album Bitch an

An ihrem 38. Geburtstag verkündet Lizzo die Nachricht, auf die ihre Fans lange gewartet haben: Im Juni erscheint ihr neues Studioalbum "Bitch". Das ursprünglich angekündigte Werk "Love In Real Life" landet dafür in der Schublade.
Zu ihrem 38. Geburtstag am 27. April beschenkt Lizzo sich und ihre Fans: Auf Instagram kündigt die Sängerin ihr neues Studioalbum für den 5. Juni an. Die Platte trägt den markanten Titel "Bitch". "Alles Gute zum Geburtstag für mich! Willst du mir ein Geschenk machen? Dann bestell mein Album vor, Baby!!!!", schreibt sie in dem Post. Dazu veröffentlicht sie auch das Artwork zu "Bitch": Es zeigt eine Hand mit ausgestrecktem Mittelfinger, an dessen Stelle ein Foto der strahlenden Künstlerin montiert ist.