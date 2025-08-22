Neue Plätze im Schelmenäcker: Egal ob Mammut oder Dinosaurier

Der Spielplatz mit Motiven aus prähistorischer Zeit in der Schelmenäcker-Siedlung wird bestens angenommen. Am Quartiersplatz wird noch gebaut. Im Herbst soll die Eröffnung sein.
Wie waren wohl die Lebensumstände vor gut 10.000 Jahren in der Gegend vom heutigen Leinfelden? Für Historiker beginnt da die Phase der Jungsteinzeit, also jene Epoche, in der die Menschen begonnen haben, sesshaft zu werden. Und als vor einigen Jahren mit dem Bau der Schelmenäcker-Siedlung in Leinfelden begonnen wurde, hat man genau aus dieser frühen Zeit Etliches entdeckt.