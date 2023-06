7 An der Calwer Straße 33 wird das frühere Restaurant Yaz für die große „Avocado-Show“ aus Amsterdam umgebaut. Foto:

Die Wände sind begrünt und erzeugen Dschungelflair: Die holländische Erfolgskette The Avocado Show expandiert. In Deutschland fällt die Wahl auf Stuttgart – auf Sonja Merz. Mit ihrer 24-jährigen Tochter Katharina Renz plant die Festwirtin Großes.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Das Malo bekommt Konkurrenz. Der grüne Wildwuchs des neuen Dschungelrestaurants beim Rathaus erweist sich als Magnet. In Amsterdam begeistert ein solches Ambiente schon viel länger. 2017 ahnten die Kumpels Julien Zaal und Ron Simpson nicht, was für einen Hype sie mit der Eröffnung ihres Restaurants The Avocado Show auslösen würden. Die Idee: Serviert wird nur, was sie „Pretty Healty Food“ nennen – Speisen, die optisch schön und vor allem gesund sind. Die Avocado ist der Superstar! Am Dienstag wollen die Chefs feierlich bekannt geben, dass sie nach Erfolgen in Brüssel, Madrid, Paris und London ihre Expansion in Europa zielstrebig fortsetzen. Die Wahl für Deutschland fiel auf Stuttgart – auf Mutter und Tochter.