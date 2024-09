Neue Pizza-Kette im Dorotheen-Quartier: 60 Seconds to Napoli eröffnet Filiale in Stuttgart-Mitte

60 Seconds to Napoli eröffnet Filiale in Stuttgart-Mitte

1 Viel Burrata, ein paar Pistazien-Gerichte, etwas Samt und Kooperationen mit Influencern: Die neue Pizza-Kette schwimmt auf der Hype-Welle. Foto: /Kriebernig

Im Dorotheen-Quartier bleibt es italienisch: Die Kette 60 Seconds to Napoli fokussiert sich in den Räumen des Oh Julia klar auf Pizza. Neben gehypten Belägen gibt es jede Menge vegetarische und vegane Optionen.











Der Hype ist real. Schon am Eröffnungstag ist der ganze Gastraum des neu eröffneten Pizzaladens zum Bersten voll. Auch am Montag muss man mittags schnell sein, um noch einen freien Sitzplatz zu ergattern. Gäste werden höflich vorgewarnt, dass sie mit Wartezeiten rechnen müssen. Das hält aber niemanden davon ab, sich in dem lauten Lokal niederzulassen. Die Lautstärke ist zumindest schon mal ein Hauch Authentizität, wenn man anfängt, nach Zeichen zu suchen.