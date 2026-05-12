Neue Pförtnerampel: So will Leonberg Staus in der Stadt vermeiden

Fahrer, die von den Autobahnen flüchten, sollen nur dosiert in die Innenstadt gelassen werden. Dafür sehen sie am Höfinger Ortseingang öfters rot.
Lange wurde über sogenannte Pförtnerampeln in Leonberg diskutiert, nun ist eine in Betrieb: An der Ortseinfahrt des Stadtteils Höfingen aus Richtung Ditzingen steht eine, wie es amtlich heißt, „Anlage zur intelligenten Verkehrssteuerung“. Damit soll der Ausweichverkehr von den Autobahnen 81 und 8 reduziert und so das innerstädtische Straßennetz entlastet werden. Um das stauträchtige Leonberger Dreieck und das Nadelöhr Engelbergtunnel zu vermeiden, nehmen viele gerne die Querspange zwischen Ditzingen und Rutesheim.