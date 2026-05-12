Neue Pförtnerampel: Neue Ampel soll Stau-Chaos auf A81 umgehen

Eine Pförtnerampel in Leonberg-Höfingen regelt den Zufluss des Verkehrs. Sie soll Ausweichverkehr von der A81 und A8 reduzieren und das Stadtzentrum entlasten.
Lange wurde über sogenannte Pförtnerampeln in Leonberg diskutiert, nun ist eine in Betrieb: An der Ortseinfahrt des Stadtteils Höfingen aus Richtung Ditzingen steht eine, wie es amtlich heißt, „Anlage zur intelligenten Verkehrssteuerung“. Damit soll der Ausweichverkehr von den Autobahnen 81 und 8 reduziert und so das innerstädtische Straßennetz entlastet werden. Um das stauträchtige Leonberger Dreieck und das Nadelöhr Engelbergtunnel zu vermeiden, nehmen viele gerne die Querspange zwischen Ditzingen und Rutesheim.