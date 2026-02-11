Neue Partnerschaft mit Lidl: Steffi Graf wird Werbegesicht für Discounter-Sportmarke

Steffi Graf ist das neue Gesicht der Lidl-Sportmarke Crivit. Mehr als 25 Jahre nach dem Ende ihrer Ausnahmekarriere hat sie ihren Blick auf Sport grundlegend verändert. Bewegung sei für sie heute "weit mehr als nur Training oder Performance" - sie stehe für Lebensqualität und Lebensfreude.

22 Grand-Slam-Titel, 377 Wochen die Nummer eins der Welt und bis heute die einzige deutsche Spielerin, die jemals einen Golden Slam gewonnen hat - Steffi Graf (56) hat im Tennis alles erreicht. Ihre sportliche Strahlkraft nutzt die Tennis-Ikone nun als Markenpartnerin der Lidl-Sportmarke Crivit. Ab dem 12. Februar wirbt sie in über 30 Ländern unter dem Motto "Find your move" für mehr Aktivität im Alltag. Nach Arnold Schwarzenegger (77) für die Werkzeugmarke Parkside und Heidi Klum (51), die einst eine Modelinie für den Discounter entwarf, reiht sich Graf damit in prominente Gesellschaft ein.

Über 25 Jahre nach dem Ende ihrer Ausnahmekarriere hat Graf ihren Blick auf den Sport grundlegend verändert. "Während meiner Karriere drehte sich verständlicherweise alles um Leistung und Ergebnisse", erzählt die gebürtige Mannheimerin laut Pressemitteilung. "Glücklicherweise lasse ich mir heute mehr Freiraum, um den Fokus auf Bewegung, Gesundheit und Freude zu legen."

"Ohne den Druck, Siegen hinterherzujagen"

"Ohne den Druck, Siegen oder Titeln hinterherzujagen, entspringt meine Motivation rein aus dem Spaß und der Zufriedenheit an der Aktivität", erklärt Graf. Bewegung sei für sie längst "weit mehr als nur Training oder Performance - sie ist ein Stück Lebensqualität und Lebensfreude, die ich an möglichst viele Menschen weitergeben möchte".

Diese Lebensfreude teilt die 56-Jährige mit ihrem Ehemann Andre Agassi (55). Das Tennis-Traumpaar, das gemeinsam auf 30 Grand-Slam-Titel kommt, hat privat neue Leidenschaften entdeckt: Pickleball und Padel. "Es ist die Freude daran, aktiv zu sein, uns herauszufordern und dabei das soziale Miteinander und die Gemeinschaft zu genießen, die diese Sportarten ausmachen", schwärmt die zweifache Mutter. Im vergangenen Jahr bewies das Paar bei einem Charity-Pickleball-Turnier in Las Vegas, dass der Wettkampfgeist nicht ganz verschwunden ist - und holte den Sieg.

Gassi gehen, Stretching, Fahrrad statt Auto

Im Alltag setzt Graf auf kleine Rituale statt auf ein durchgetaktetes Trainingsprogramm. "Ein paar Minuten Stretching morgens, Spaziergänge in der Mittagspause oder Fahrrad statt Auto - solche kleinen Dinge summieren sich", verrät sie. Auch das Gassigehen mit den Hunden gehöre fest zu ihrem Tag. "Ob es nun die Schritte beim Gassigehen mit den Hunden sind oder eine Runde Pickleball oder Padel - meine tägliche Bewegung hat immer Priorität."

Es ist eine nahbare Seite, die Graf zeigt - weit entfernt von der unnahbaren Tenniskönigin vergangener Tage. "Heute sehe ich Sport viel freier: Es geht um Balance, Spaß und darum, den Körper zu erleben, ohne Druck. Ich genieße jede Aktivität, die mir guttut - und diese Einstellung möchte ich auch an andere weitergeben."

Was sich die Tennis-Legende für die Zukunft wünscht? "Mir liegt es am Herzen, zu zeigen, dass Sport und ein aktiver Alltag wirklich für jeden leicht zugänglich und erreichbar sind. Ich wünsche mir, dass sich dabei jeder einfach willkommen und zugehörig fühlt." Auch ein neues Paar Wanderschuhe könne dabei helfen, schmunzelt Graf: "Irgendwie sind es ja dann auch die neuen Wanderschuhe, die für zusätzliche Motivation sorgen, weil man sich darin auf dem Weg zum nächsten Gipfel einfach wohl und sicher fühlt."