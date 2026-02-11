Neue Partnerschaft mit Lidl: Steffi Graf wird Werbegesicht für Discounter-Sportmarke

Steffi Graf ist das neue Gesicht der Lidl-Sportmarke Crivit. Mehr als 25 Jahre nach dem Ende ihrer Ausnahmekarriere hat sie ihren Blick auf Sport grundlegend verändert. Bewegung sei für sie heute "weit mehr als nur Training oder Performance" - sie stehe für Lebensqualität und Lebensfreude.
22 Grand-Slam-Titel, 377 Wochen die Nummer eins der Welt und bis heute die einzige deutsche Spielerin, die jemals einen Golden Slam gewonnen hat - Steffi Graf (56) hat im Tennis alles erreicht. Ihre sportliche Strahlkraft nutzt die Tennis-Ikone nun als Markenpartnerin der Lidl-Sportmarke Crivit. Ab dem 12. Februar wirbt sie in über 30 Ländern unter dem Motto "Find your move" für mehr Aktivität im Alltag. Nach Arnold Schwarzenegger (77) für die Werkzeugmarke Parkside und Heidi Klum (51), die einst eine Modelinie für den Discounter entwarf, reiht sich Graf damit in prominente Gesellschaft ein.