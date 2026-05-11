Lange stand das Bahnhöfle in Steinheim-Kleinbottwar (Kreis Ludwigsburg) leer. Jetzt haben neue Pächter übernommen. Das Restaurant ist kaum wiederzuerkennen.
Wahrscheinlich haben sich die meisten Kleinbottwarer in den vergangenen Tagen erfreut die Hände gerieben. Denn die recht ausgedünnte Gastroszene im Steinheimer Stadtteil wurde nun mit der Wiederbesetzung des lange brachliegenden Restaurants Bahnhöfle gestärkt. Und bei der Gelegenheit haben die neuen Pächter Thomas Gkogkas und Shukri Zekaj dem Lokal sogleich einen gewaltigen Modernitätsschub verpasst. Rund 60.000 Euro hat das Tandem in die Hand genommen, um die Räumlichkeiten herauszuputzen.