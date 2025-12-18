Neue OP-Technik in Ludwigsburg: „Komplett beschwerdefrei“ – Inkontinenz mit nur einem Eingriff behoben

Sabrina Fischer litt jahrelang an Urinverlust. Eine weltweit einzigartige Operationsmethode hat der Frau aus Tamm (Kreis Ludwigsburg) geholfen.
Mit Freundinnen tanzen gehen, Sport treiben oder länger unterwegs sein: Für Sabrina Fischer war ein normaler Alltag einige Jahre lang wegen ihrer Inkontinenz nicht mehr möglich. Die 45-Jährige aus Tamm zog sich zurück, verzichtete auf vieles und kam dennoch immer wieder in unangenehme Situationen. Eine neue Operationsmethode hat ihr Leben nun auf einen Schlag wieder zum Positiven verändert.