Neue Nummer eins: Rapper Jazeek verdrängt BTS von der Chartspitze

Rap schlägt K-Pop: Der deutsche Rapper Jazeek setzt sich mit seinem Album "4LAP" an die Chartspitze und verweist BTS auf Platz zwei. Das Podest komplettiert ein weiterer deutscher Künstler.
BTS verlieren ihre Spitzenposition: Die südkoreanische Boygroup fällt mit "Arirang" auf den zweiten Platz der Offiziellen Deutschen Album-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, zurück. Neuer Spitzenreiter ist der deutsche Rapper und R&B-Künstler Jazeek (23), der mit seinem Album "4LAP" auf Platz eins einsteigt. Für ihn ist es der dritte Nummer-eins-Erfolg: Zuvor hatten schon "Ninetynine" (2024) und "Most Valuable Playa" (2025) die Chartspitze erreicht.