Neue Nummer eins: Rapper Jazeek verdrängt BTS von der Chartspitze

Rap schlägt K-Pop: Der deutsche Rapper Jazeek setzt sich mit seinem Album "4LAP" an die Chartspitze und verweist BTS auf Platz zwei. Das Podest komplettiert ein weiterer deutscher Künstler.

BTS verlieren ihre Spitzenposition: Die südkoreanische Boygroup fällt mit "Arirang" auf den zweiten Platz der Offiziellen Deutschen Album-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, zurück. Neuer Spitzenreiter ist der deutsche Rapper und R&B-Künstler Jazeek (23), der mit seinem Album "4LAP" auf Platz eins einsteigt. Für ihn ist es der dritte Nummer-eins-Erfolg: Zuvor hatten schon "Ninetynine" (2024) und "Most Valuable Playa" (2025) die Chartspitze erreicht.

Tom Twers komplettiert das Podest Den dritten Platz der Albumcharts sichert sich Popsänger Tom Twers mit seiner EP "Mein Herz kriegst du nicht". Dahinter folgt Unheilig mit dem Comeback-Album "Liebe Glaube Monster" auf Platz vier. Die Top fünf komplettiert Johannes Oerding mit seinem Werk "Hotel", das in der Vorwoche noch auf Platz vier lag.

Auffällig ist in dieser Woche die starke Präsenz von Rock und Metal: Mehrere Bands steigen neu in die oberen Chartregionen ein. Bring Me The Horizon erreichen mit "L.I.V.E. In São Paulo (Live Immersive Visual Experiment)" Platz sechs, Lord Of The Lost folgen mit "OPVS Noir Vol. 3" auf Rang sieben. Auch weiter hinten gibt es Neueinsteiger: Metal Church landen mit "Dead To Rights" auf Platz 13, Long Distance Calling belegen mit "The Phantom Void" Rang 14.

Tame Impala ganz oben in den Single-Charts

In den Single-Charts gibt es ebenfalls einen Wechsel an der Spitze: Tame Impala klettern mit "Dracula" erstmals auf Platz eins. Rückenwind erhält der Song durch einen Remix mit Blackpink-Sängerin Jennie. Indie-Musiker Dominic Fike belegt Rang zwei, während Zara Larsson mit "Lush Life" von Platz eins auf drei fällt. Die britische Sängerin Raye verbessert sich mit "Where Is My Husband!" von fünf auf vier, Alex Warren steigt mit "Fever Dream" von acht auf fünf.