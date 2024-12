Neue Mountainbike-Strecken in Leinfelden-Echterdingen: Die Trails kommen gut voran

1 Gelbe Banner versperren den Weg im Wald von Leinfelden-Echterdingen. Foto: Caroline Holowiecki

SpätzLE und FlädLE sollen die beiden legalen Mountainbike-Trails durch den Wald in Leinfelden-Echterdingen heißen. Seit Juni wird daran gearbeitet. Für wann ist die Eröffnung geplant?











Link kopiert



Große gelbe Banner versperren den Weg in den Wald. Radfahrer bitte draußen bleiben! „Wenn du hier jetzt schon fährst, beschädigst du den noch nicht tragfähigen Trail und verzögerst damit dessen Fortschritt“, steht auf dem Plakat am Waldrand westlich von Stetten. Die Arbeiten an den beiden neuen Mountainbike-Trails laufen. Im Juni fiel der Startschuss. Da ist im Wald auf den Höhen von Leinfelden-Echterdingen mit SpätzLE und FlädLE begonnen worden. So sollen die beiden Mountainbike-Trails im Stadtwald heißen, die bis ins Siebenmühlental führen und dort an bestehende Mountainbikestrecken andocken sollen. Mehrere Jahre hat es gedauert vom bloßen Wunsch über eine Machbarkeitsstudie und die Planung bis hin zur Genehmigung und zur Umsetzung. Im November 2023 hatte der Gemeinderat mit großer Mehrheit dem Bau zugestimmt.