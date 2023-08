1 Im Cannstatter Keller: Markus und Melanie Schmitt haben unter der Garage eine Mikrobrauerei. Foto: / Kathrin Haasis

Die Craft Beer-Szene in der Region Stuttgart wächst – und ist gleichzeitig geschrumpft. Markus Schmitt ist mit seinem Cannstatter Keller der jüngste Neuzugang, Daniel Singh der jüngste Braumeister auf Wachstumskurs.









Am Ende hat die Frau den Anfang gemacht. Markus Schmitt hatte schon lange eine Affinität zum Bier. „Aber wie man es als Mann so macht“, sagt er und lacht, „man redet darüber – und macht nichts.“ Also schenkte ihm seine Frau ein Selbstbrauset. In der Küche fabrizierte er damit sein erstes Craft-Beer, wurde mit seinem neuen Hobby jedoch schnell in den Keller verbannt. Seither sind zehn Jahre vergangen, und das Bier aus dem Cannstatter Keller gibt es in einigen Supermärkten, Kneipen und übers Internet zu kaufen. Sein Betrieb ist die jüngste Mikrobrauerei in der Region Stuttgart. Der jüngste Braumeister ist vermutlich Daniel Singh, der in Weilheim an der Teck gerade ein altes Bauernhaus zum Schaubrauhaus umbaut. Die Szene wächst nach wie vor und schrumpft gleichzeitig ein bisschen.