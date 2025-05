Neue Migrationsgesetze: Migrationspolitik: Die Illusion der Willkommenskultur ist jetzt vorbei

1 Abschottung statt Willkommenskultur: Der politische Konsens beim Thema Migration hat sich im vergangenen Jahrzehnt radikal gewandelt. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Die Regierung schlägt einen neuen Kurs bei der Migration ein. Die Deutschen müssen sich eingestehen: Sie sind nicht so mitfühlend, wie sie glaubten, findet Rebekka Wiese.











Link kopiert



Es ist bald zehn Jahre her, dass sich die Deutschen selbst neu kennenlernten – zumindest glaubte man das damals für einige Zeit. Es war der Herbst 2015, als so viele Flüchtlinge ins Land kamen wie noch nie. Die Deutschen empfingen sie mit Jubel an Bahnhöfen, Zehntausende Freiwillige halfen die Neuankömmlinge aufzunehmen, zu versorgen, ihnen die Sprache beizubringen. Es gab dafür ein Wort: Willkommenskultur.