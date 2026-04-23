Neue Messe in Marbach: Gesundheit und Wohlbefinden – praktische Tipps für den Alltag

Bei der neuen Messe „Vital und Aktiv“ am 25. April in Marbach (Kreis Ludwigsburg) dreht sich alles um gute Lebensqualität. Zusätzlich zu den Messeständen können Vorträge gehört werden.

Gesunder Lebensstil, Bewegung, Wohlbefinden – Themen wie diese stehen im Mittelpunkt der erstmals stattfindenden Messe „Vital und Aktiv“ am Samstag, 25. April, in Marbach. Regionale und überregionale Anbieter sind vertreten, um im Rathaus ins Gespräch mit den Besucherinnen und Besuchern zu kommen, ihnen Tipps für den Alltag zu geben und ihre Dienstleistungen und Produkte vorzustellen.

Die Messe richtet sich laut den Veranstaltern an alle, die sich bewusst mit ihrer Gesundheit und Lebensqualität beschäftigen möchten, unabhängig vom Alter. Ziel ist es demnach, Informationen, persönliche Beratung und Impulse unter anderem für einen aktiven Lebensstil, Fitness oder auch Prävention zu vereinen. Was ist förderlich, was ist sinnvoll, was hilft nicht? Darauf soll das Programm der von 10 bis 17 Uhr stattfindenden Veranstaltung eine Antwort geben.

Es gibt ein Vortragsprogramm und Mitmach-Aktionen

Dazu trägt auch ein Vortragsprogramm bei: Interessierte haben wenige Meter neben dem Rathaus im Treff Q die Möglichkeit, Experten zu hören. Reha und Therapie werden ebenso erläutert wie altersgerechtes Wohnen, Ernährung und Stressbewältigung. Und es wird aufgezeigt, wie sich kleine Veränderungen im Alltag positiv auf Gesundheit und Wohlbefinden auswirken können. Ergänzt wird das Programm durch Mitmach-Aktionen für die Besucherinnen und Besucher.

Das Spektrum der Aussteller reicht von Gesundheits- und Fitnessangeboten über Vorsorge bis zu Freizeitaktivitäten, die Körper und Geist ansprechen. Mit Ständen vertreten sind das Therapiezentrum TheraVent, die Fitnesscenter fit as well sowie Move Marbach, der Brillenhändler Oppenländer, die Gesundheitsexpertin Melanie Rittel sowie die AOK. Matratzen von Osterburg können ausprobiert werden, vor dem Rathaus berät das Marbacher Räderwerk rund ums Thema Fahrradfahren.

Gewinnspiele mit hochwertigen Preisen

Es gibt Gewinnspiele mit hochwertigen Preisen und weitere Aktionen. Der Eintritt ist frei. Veranstalter ist die Südwest Media, welche die Messe in Kooperation mit dem Bürgerschaftlichen Engagement der Stadt Marbach auf die Beine stellt. Nähere Infos, etwa zum Vortragsprogramm, gibt es auf https://q-marbach.de/angebot/messe-vital-aktiv-marbach.