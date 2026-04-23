Neue Messe in Marbach: Gesundheit und Wohlbefinden – praktische Tipps für den Alltag

Bei der neuen Messe „Vital und Aktiv“ am 25. April in Marbach (Kreis Ludwigsburg) dreht sich alles um gute Lebensqualität. Zusätzlich zu den Messeständen können Vorträge gehört werden.
Gesunder Lebensstil, Bewegung, Wohlbefinden – Themen wie diese stehen im Mittelpunkt der erstmals stattfindenden Messe „Vital und Aktiv“ am Samstag, 25. April, in Marbach. Regionale und überregionale Anbieter sind vertreten, um im Rathaus ins Gespräch mit den Besucherinnen und Besuchern zu kommen, ihnen Tipps für den Alltag zu geben und ihre Dienstleistungen und Produkte vorzustellen.