Neue Mehrheitseigner: Bund und Land steigen bei Meyer Werft ein

1 Der Bund und das Land Niedersachsen wollen noch vor Weihnachten zu jeweils 40 Prozent bei der Papenburger Meyer Werft einsteigen. (Archivfoto) Foto: Izabella Mittwollen/dpa

Die in schweres Fahrwasser geratene Meyer Werft wird vom Bund und dem Land Niedersachsen gerettet. Der Einstieg der neuen Mehrheitseigner geschieht noch vor Weihnachten.











Papenburg/Berlin - Der Bund und das Land Niedersachsen werden noch vor Weihnachten bei der angeschlagenen Meyer Werft als Gesellschafter einsteigen. Nachdem die kartellrechtliche Genehmigung seitens der EU-Kommission Anfang Dezember erfolgt sei, solle der Einstieg des Bundes und des Landes am 19. Dezember erfolgen, hieß es in einer Mitteilung des Bundeswirtschaftsministeriums. Bund und Land beteiligen sich zu jeweils 40 Prozent an dem Unternehmen mit Standorten in Papenburg und Rostock.