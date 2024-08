Neue Mehrheiten in Leonberg

1 Mehr Grün in die Stadt: Bernd Murschel (rechts) und Birgit Widmaier im Gespräch mit Thomas K. Slotwinski. Foto: Simon Granville

Die einstige stärkste Fraktion muss nun im Rat den Konsens suchen, analysiert unser Leonberger Redaktionsleiter Thomas K. Slotwinski.











Link kopiert



Vor fünf Jahren hatten die Grünen ihre wohl beste Zeit. Die Fridays-for-Future-Bewegung und deren Ikone Greta Thunberg begeisterte viele. Das brachte der Partei nicht nur Stimmen auf Bundes- und Landesebene, sondern zudem in den Lokalparlamenten. So auch in Leonberg, wo die Grünen bei der Kommunalwahl 2019 stärkste Kraft wurden.