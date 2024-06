Rems-Renaturierung in Winterbach soll geflutet werden

1 Die Brücken im Ortskern von Winterbach sollen gesichert werden. Foto: Dirk Herrmann

Wegen der weiter angespannten Lage im Rems-Murr-Kreis werden in Winterbach konkrete Maßnahmen ergriffen. Zudem werden die Bürger aufgefordert, sich nicht wegen Neugierde in Gefahr zu bringen.











Die Hochwasserlage bleibt auch im Rems-Murr-Kreis angespannt – so sehr, dass im Landratsamt Rems-Murr nun beschlossen worden ist, die Maßnahmen in Winterbach zu verschärfen. So würden laut einer Sprecherin des Landratsamts aktuell Vorbereitungen getroffen, um die Rems-Renaturierung zu fluten.