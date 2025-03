Neue Masche in Stuttgart-Mitte: Betrüger wollen Kryptowährung gegen Bargeld tauschen

1 Bitcoin ist die bekannteste Kryptowährung. Foto: IMAGO//Robert Schmiegelt

In Stuttgart-Mitte wird einem 29-Jährigen ein außergewöhnlicher Handel angeboten. Der Mann geht aber nicht darauf ein, sondern alarmiert die Polizei. Wenig später klic











Mit Bitcoin und Co. das große Geld machen. Auf diese Verlockung haben offenbar auch drei junge Männer im Alter von 18 bis 20 Jahren gesetzt. Am Montagmittag sollen die mutmaßlichen Betrüger in der Wilhelmstraße in Stuttgart-Mitte einem 29-jährigen Mann Anteile an einer Kryptowährung angeboten haben. Gegen die Zahlung von Bargeld versteht sich. Nach Polizeiangaben blieb es jedoch beim Versuch. Statt sich auf den Tauschhandel einzulassen, entfernte sich der Passant von den Tatverdächtigen und wählte gegen 12.30 Uhr den Notruf.