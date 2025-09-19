Neue Marvel Serie: Iron Man begeistert jetzt Kinder im Vorschulalter

Auch die ganz Kleinen dürfen sich bald auf kindgerechte Abenteuer von Marvel Held Iron Man freuen. Noch im September läuft die neue Vorschulserie "Marvel Iron Man und seine fantastischen Freunde" an.
Es ist das Jahr 2008 und im Kino läuft gerade "Mamma Mia!", der erste "Kung Fu Panda" und ein gewisser "Iron Man". Damals ahnte wohl noch niemand, dass die Heldenreise von Robert Downey Jr. (60) vor über 17 Jahren den Auftakt eines gigantischen Universums - des MCU - darstellen würde. Da passt es umso besser, dass Tony Stark aka Iron Man ab dem 22. September die Ehre zuteilwird, in einem weiteren Bereich eine Vorreiterrolle einzunehmen.