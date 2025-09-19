Neue Marvel Serie: Iron Man begeistert jetzt Kinder im Vorschulalter

Auch die ganz Kleinen dürfen sich bald auf kindgerechte Abenteuer von Marvel Held Iron Man freuen. Noch im September läuft die neue Vorschulserie "Marvel Iron Man und seine fantastischen Freunde" an.

Es ist das Jahr 2008 und im Kino läuft gerade "Mamma Mia!", der erste "Kung Fu Panda" und ein gewisser "Iron Man". Damals ahnte wohl noch niemand, dass die Heldenreise von Robert Downey Jr. (60) vor über 17 Jahren den Auftakt eines gigantischen Universums - des MCU - darstellen würde. Da passt es umso besser, dass Tony Stark aka Iron Man ab dem 22. September die Ehre zuteilwird, in einem weiteren Bereich eine Vorreiterrolle einzunehmen.

Denn im Disney Channel startet dann eine neue Serie rund um die beliebte Figur, die speziell auf Kinder im Vorschulalter ausgerichtet ist. Mit "Marvel Iron Man und seine fantastischen Freunde" sollen den Kleinen kindgerecht wichtige Botschaften mit auf den Weg gegeben werden, wie Hilfsbereitschaft und Rücksicht auf andere sowie Teamwork und die Kraft der eigenen Kreativität.

Die Hauptrollen der Disney Channel Serie nehmen folglich keine Erwachsenen, sondern Kinder-Versionen bekannter Charaktere wie Ironheart (Riri Williams), Iron Hulk (Amadeus Cho) und eben Iron Man (Tony Stark) ein. Und was machen die Superschurken? Die klauen Mal das Spielzeug der gesamten Stadt oder planen gemeine Streiche mit Stinkkäfern. Unterstützung bekommt das Iron-Team nicht nur von Hündin Gamma, auch andere bekannte Marvel Gesichter geben sich in Ernstfällen die Ehre. Darunter etwa junge Varianten von Captain America (Sam Wilson) und Black Panther (T'Challa).

Teamwork mit "Deine Freunde" für zwei Songs und cooles Musikvideo

Musikalisch wird die Serie von der deutschen Kids-Band "Deine Freunde" rund um Florian Sump, Markus Pauli und Lukas Nimscheck untermalt. Sump ist der ehemalige Schlagzeuger der Band Echt, Pauli ein berühmter DJ und Nimscheck unter anderem als Moderator vom "Tigerenten-Club" bekannt. Gemeinsam mit drei Kindern, die zuvor als Gewinner der Disney Channel Mitmach-Aktion gekürt wurden, nahm die Band die deutsche Version des Titelsongs auf. Auch ein Musikvideo wurde dazu gedreht, das auf YouTube, sowie zum Launch der Serie im TV im Disney Channel zu sehen ist. Insgesamt steuerte die dreiköpfige Musikgruppe aus Hamburg zwei Lieder bei.

"Marvel Iron Man und seine fantastischen Freunde", die erste "Iron Man" Serie für Kinder im Vorschulalter, feiert am Montag, den 22. September, seine deutsche TV-Premiere. Ausgestrahlt wird sie immer um 07:20 Uhr von montags bis freitags im Disney Channel.