Die neuseeländische Sängerin Lorde hat den Titel ihres vierten Studioalbums "Virgin" bekannt gegeben und den Tag der Veröffentlichung. Auf X teilte die 28-Jährige zudem das Albumcover der neuen Platte mit elf Tracks, darunter ihre aktuelle Single "What Was That".

Fans haben es sehnlichst erwartet: Am 27. Juni wird nun das erste Album seit vier Jahren namens "Virgin" (dt. Jungfrau) erscheinen und sei von Lorde "100 Prozent in Blut geschrieben". Diese Details wurden zusammen mit dem Cover der LP am Mittwochmorgen auf Lordes Website veröffentlicht. Das Albumcover zeigt ein Röntgenbild eines Beckens mit einem Reißverschluss in der Mitte.

Wird es wieder ein Album über Trennung und Neubeginn?

In "What Was That", ihrem ersten neuen Song seit vier Jahren, geht es um eine Trennung: "Ich bedecke alle Spiegel / Ich kann mich noch nicht wieder sehen / Ich trage Rauch wie einen Brautschleier / Mache Essen, das ich nicht esse", heißt es in den melancholischen Lyrics von tanzbaren Elektropop eingebettet. Schon auf ihrem zweiten, Grammy-nominierten Album "Melodrama" (2017) verarbeitete Lorde, die eigentlich Ella Marija Lani Yelich-O'Connor heißt, das Ende einer Beziehung.

Erste Single sorgte für Polizeieinsatz

Lorde bewarb die erste Singleauskopplung der Platte "What Was That" mit einem medienwirksamen Fan-Event in New York am 22. April, wo sie den Song auf Lautsprechern uraufgeführt hatte und mit Schaulustigen und Fans tanzte. Dort fanden sich allerdings so viele Menschen ein, dass die Polizei die Menschenmenge auflösen musste. Ein Ausschnitt ihres Auftritts ging auf X viral . Das Musikvideo des Songs enthält Clips von Lorde und ihren Fans bei diesem Pop-up-Auftritt.

"Virgin" wurde von der Neuseeländerin selbst und Jim-E Stack produziert, der als Solokünstler und Produzent an Musik für Bon Iver, Gracie Abrams oder Caroline Polachek gearbeitet hat.