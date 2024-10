Neue Losbude beim Cannstatter Volksfest: „Schausteller sein – das ist mein Leben“

1 In ihrer Losbude: Ramon Lambertz und Lolita Thies. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Das Cannstatter Volksfest ist ein Jahrmarkt, auf dem die Menschen essen, flirten, lachen, weinen und sich amüsieren. Seit jeher prägen Losbuden den Rummel. Wie jene von Ramon Lambertz und Lolita Thies. Wie lebt es sich inmitten des Wasen-Trubels?











Der Rummel ist niemals still. Der Affe vor der Geisterbahn brüllt, von überallher dudelt Musik, Satzfetzen der Rekommandeure wehen über den Platz. „Steigen Sie ein!“ „Fahren Sie mit!“ „Wollt Ihr noch eine Runde!“. Ramon Lambertz und Lolita Thies schreien gegen die Geräuschkulisse an. Sie haben nur ihre Stimme, um die Gäste anzulocken. An ihrem Geschäft hupt und trötet nichts, da kreischt kein Fahrgast. Allenfalls jubelt einer, wenn er einen riesigen Teddybären gewonnen hat. Das Paar betreibt einen Klassiker des Rummelplatzes, eine Losbude.