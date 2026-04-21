Neue Lokale in Stuttgart und Region: Die Döner der nächsten Generation – mit Sauerteigbrot und Gemüse

Schon Gemüsekebap probiert? Die neueste Variante des klassischen deutschen Fast Foods stammen natürlich aus Berlin. Aber auch aus der Provinz kommen frische Ideen für den Döner.
Für einen guten Döner lässt Zidan Boztepe alles stehen und liegen, sogar seinen Job bei Daimler. Seit Anfang April steht der 22-Jährige täglich mit Rohat Orguz hinterm Tresen ihres neuen Ladens, um ein Stuttgarter Manko zu beheben: Lolo’s Gemüsekebap heißt das Joint-Venture im Westen der Stadt. „Es kann nicht sei, dass es diesen Döner immer noch nicht bei uns gibt“, dachten sich die beiden nämlich bei ihren Besuchen in Berlin.