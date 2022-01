Tiefgarage in Stuttgart-Mitte Verdächtiges Auto entdeckt – Entschärfer rückt mit Roboter an

Ein verdächtiges Auto, in dem sich mehrere Kanister befanden, ist am Freitagmittag in einer Tiefgarage in Stuttgart-Mitte entdeckt worden. Ein Spezialist des LKA rückte mit einem Roboter an. Die Hintergründe.