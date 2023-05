1 Bleibt die Inzidenz unter zehn, dürfen 25 Personen am Tisch sitzen. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Seit Sonntag liegt in Stuttgart die Inzidenz unter zehn. Lesen Sie hier, wann und wo beim Sport, in der Gastronomie, in Fitnessstudios, bei Hochzeitsfeiern und beim Ausgehen gelockert werden kann. Und wer scharfe Kritik übt.









Stuttgart - Es sieht gut aus: „Wir befinden uns derzeit in Stuttgart mit der Inzidenz auf einem Niveau, so dass wir, wenn die Zahlen so bleiben, von Donnerstag an die Stufe eins der Lockerungen erreichen“, sagt Stadtsprecher Sven Matis. Dafür muss die Sieben-Tage-Inzidenz fünf Tage in Folge unter einem Wert von zehn Fällen pro 100 000 Einwohner verharren. Matis machte aber auch deutlich, dass man sich „auf einem sehr schmalen Grat bewege“. Es reichten wenige Dutzend Infektionsfälle aus, und die Inzidenz werde wieder über diesen Schwellenwert steigen.