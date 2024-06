Dinner in the Sky wechselt in den Kulturpark Berg

1 So sah’s bei der Stuttgart-Premiere von Dinner in the Sky im vergangenen Sommer auf dem Killesberg aus. Foto: Lichtgut - Ferdinando Iannone/Ferdinando Iannone

Bitte anschnallen und abheben! Die kulinarischen Höhenflüge wechseln vom Killesberg in den Kulturpark Berg. Im August kehrt Dinner in the Sky nach Stuttgart zurück. Am neuen Standort kredenzt das Restaurant Da Capo die himmlischen Speisen.











Link kopiert



Auf dem Boden ein Essen genießen – das kann jeder! Bei Dinner in the Sky kommt der Nervenkitzel hinzu. Menschen, die schon viel erlebt haben, aber eben noch nicht alles, suchen den verschärften Kick. Ein 160-Tonnen-Kran zieht die festgegurteten Gäste auf 50 Meter Höhe hinauf. Bei den Eventhungrigen kam die Stuttgart-Premiere vor einem Jahr auf dem Killesberg so gut, dass die Veranstalter von der Mindset Media mit Sitz in Köln unbedingt zurückkehren wollen und diesmal sogar für vier Wochen bleiben werden.