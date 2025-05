Neue Liebe auf Hawaii: Acht Jahre nach Hugh Hefners Tod: Witwe Crystal hat sich verlobt

1 Crystal Hefner wird wieder heiraten. Foto: ddp/INSTAR

Hugh Hefners Witwe, Crystal Hefner, hat ihr neues Liebesglück gefunden: Fast acht Jahre nach dem Tod des "Playboy"-Gründers hat sie sich erneut verlobt.











Crystal Hefner (39) will offenbar wieder heiraten. Die Witwe von "Playboy"-Gründer Hugh Hefner (1926-2017) hat sich Medienberichten zufolge mit ihrem Partner James Ward verlobt. Ward soll Hefner Ende April in ihrem Haus auf Hawaii einen Antrag gemacht haben, berichtet "Us Weekly". Das Paar ist seit einem Jahr liiert, gemeinsame Freunde haben sie demnach im April 2024 einander vorgestellt.