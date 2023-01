Neue Leitungen in der Altstadt Bad Cannstatt

1 Auch der Bereich der Brählesgasse von der Bäckergasse bis zum Marktplatz ist betroffen. Foto: Nagel

Die Stuttgart Netze GmbH investiert rund 400 000 Euro in die Modernisierung des Stromnetzes in der Cannstatter Altstadt. Durch die Arbeiten von Ende Januar bis Ende April sind kurzzeitig auch Versorgungsunterbrechungen möglich.















Ab Ende Januar erneuert die Stuttgart Netze GmbH einen Teilbereich der Stromleitungen in der Altstadt von Bad Cannstatt. Der Energieversorger investiert in die Maßnahme rund 400 000 Euro. Vereinzelt kann es durch die Modernisierung zu Stromausfällen kommen, diese würden jedoch rechtzeitig bekannt gegeben, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

200 Meter lange Stromtrasse

Die rund 200 Meter lange Trasse verläuft über die gesamte Bäckergasse und weiter über die Brählesgasse bis zum Marktplatz. Grund für die Maßnahme ist die geplante Verlegung der Umspannstation in der Brunnenstraße 7.

Als Voraussetzung erneuert und verstärkt die Netze Stuttgart die Niederspannungsleitungen und bringt dadurch die Strominfrastruktur auf den neuesten Stand der Technik – in einem der ältesten Gebiete der Landeshauptstadt.

Voraussichtlich bis Ende April müssen dafür auf dem angegebenen Streckenverlauf Leerrohre im Erdreich versenkt werden, zudem finden Arbeiten an der Umspannstation in der Bäckergasse 1 statt. Und nicht zuletzt werden die an der Stromtrasse befindlichen Hausanschlüsse miterneuert.

Sperrungen in der Bäcker- und Brählesgasse sowie Marktstraße

Um die Arbeiten durchführen zu können, muss die Durchfahrt für Fahrzeuge in der Bäckergasse, Brählesgasse und Marktstraße je nach Bauphase gesperrt werden. Auch die angrenzenden Parkplätze können teilweise nicht angefahren werden. Die Einschränkungen vor Ort sind ausgeschildert. Für Fußgänger und Radfahrer sind keine Beeinträchtigungen zu erwarten.