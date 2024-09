Neue Laufveranstaltung: Backyard-Rennen in Murr: Schafft jemand die 81 Kilometer?

1 Wer länger als eine Stunde für die Runde braucht, ist raus. Foto: Imago/Mosuno Media

In Murr findet am 3. Oktober erstmals ein Backyard Ultra statt. Von 8 bis 19 Uhr wird dabei zwölfmal ein 6,75-Kilometer-Rundkurs gestartet. Gewinner oder Gewinnerin ist, wer am längsten dranbleibt – oder wer am flottesten unterwegs ist.











Wer beim Backyard-Rennen in Murr flott unterwegs ist, darf eine kurze oder auch etwas längere Verschnaufpause genießen. Wer am Donnerstag, 3. Oktober, jedoch für die 6,75 Kilometer lange Runde länger als eine Stunde braucht, ist raus. Veranstalter dieser ungewöhnlichen Lauf-Veranstaltung mit Start und Ziel auf dem Sportplatz der SGV Murr sind Gerhard Petermann und Achim Seiter. Die beiden sind in der Szene gut bekannt: Petermann ist der Macher des neuen Ludwigsburger Barock-Laufs, Seiter moderiert seit vielen Jahren alle möglichen Sport-Veranstaltungen in der Region.