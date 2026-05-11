Neue Landesregierung: Grüne und CDU unterzeichnen Koalitionsvertrag

Mehrere Wochen dauerte die Entstehung des Koalitionsvertrag für Baden-Württemberg. Jetzt haben Grüne und CDU ihn unterzeichnet.
Die Neuauflage der grün-schwarzen Koalition in Baden-Württemberg steht: Verhandler von Grünen und CDU unterzeichneten in Stuttgart den Koalitionsvertrag für die nächsten fünf Jahre. Auch der designierte Ministerpräsident Cem Özdemir (Grüne) und sein baldiger Stellvertreter Manuel Hagel (CDU) setzten ihre Unterschriften auf das Dokument. Die beiden Parteien regieren in Baden-Württemberg bereits seit 2016 gemeinsam.